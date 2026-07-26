Китай первым в мире проложил суперкабель на 2000 МВт прямо по дну моря

Китай завершил строительство первой в мире морской линии электропередачи постоянного тока напряжением ±500 кВ, созданной на основе технологии гибкой передачи энергии (VSC-HVDC). Кабель проложен у побережья города Янцзян (провинция Гуандун) и соединяет крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу «Сердце морского ветра» с береговой энергосистемой.

Видео: China Communications Construction Public Account

Общая длина подводной линии составляет 88,8 километра. Она выполнена по двухполюсной схеме: два кабеля работают одновременно — один передает ток по положительному полюсу, второй по отрицательному. Такая система способна передавать на берег до 2000 МВт электроэнергии, вырабатываемой морскими ветропарками.

Главная особенность проекта — использование технологии VSC-HVDC (гибкой передачи постоянного тока). В отличие от традиционных подводных линий переменного тока, которые начинают терять эффективность на расстояниях свыше 70 километров из-за емкостных потерь, линии постоянного тока практически лишены этого недостатка. По данным китайских разработчиков, новая технология позволяет сократить потери электроэнергии примерно на 60%.

Не менее уникальна и сама морская подстанция «Сердце морского ветра», доставленная к месту эксплуатации летом 2026 года. Это первая в мире офшорная преобразовательная платформа класса ±500 кВ мощностью 2000 МВт, предназначенная специально для подключения крупных морских ветроэлектростанций.

После ввода системы в промышленную эксплуатацию электроэнергия от 163 ветрогенераторов морских ветропарков Qingzhou Phase V и Phase VII будет поступать в регион Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао. Ожидается, что ежегодно линия сможет передавать около 6 млрд кВт·ч «зеленой» электроэнергии — этого достаточно для снабжения миллионов домохозяйств. По оценкам специалистов, проект позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 5 млн тонн.