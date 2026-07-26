Складываемый втрое смартфон Samsung Galaxy Z TriFold не стал провалом? Компания готовит второе поколение смартфона

Galaxy Z TriFold продавался всего около полугода и не стал массовой моделью

Samsung начала работу над вторым поколением своего необычного тройного складного смартфона Galaxy Z TriFold. По данным южнокорейского ресурса ETNews, новая модель может дебютировать в 2027 году и выйдет на гораздо большем количестве рынков.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Первый Galaxy Z TriFold фактически стал для Samsung экспериментом по проверке спроса на новый формат. Смартфон выпустили ограниченной серией и продавали только на отдельных рынках: он стал скорее демонстратором технологий, нежели массовой моделью.

Теперь Samsung, судя по всему, намерена изменить подход. Как сообщается, компания уже начала обсуждать будущий аппарат с производственными партнерами, проект находится на раннем этапе разработки. Предполагается, что диагональ дисплея останется примерно на уровне первого поколения, остальные характеристики устройства пока не раскрываются.

Если планы Samsung будут реализованы, к 2027 году компания может значительно расширить свою линейку складных смартфонов. Ожидается, что в нее войдут сразу четыре модели: новый Galaxy Z TriFold, «книжный» Galaxy Z Fold 9, топовый классический Galaxy Z Fold 9 Ultra и компактный Galaxy Z Flip 9.

По предварительным данным, новый Galaxy Z TriFold могут представить летом 2027 года одновременно с серией Galaxy Z Fold 9 и Galaxy Z Flip 9.