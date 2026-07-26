Бронированного Geely Monjaro нет даже в Китае, зато такой вариант появится в России — как Volga K50

У внедорожника Volga K50 (это Geely Monjaro российской сборки) и бизнес-седана Volga C50 (Geely Preface) появятся бронированные версии — разработкой таких вариантов занимается компания «АрморГрупп», которая, например, бронирует Toyota Land Cruiser 300 и Tank 500. Также в разработке бронированный седан Hongqi H9, который совсем недавно вышел на российский рынок. Последний выступает в качестве прямой замены «семерки» BMW и Mercedes-Benz S-класса.

Скриншот сайта АрморГрупп

Пока никаких технических подробностей нет, но можно предположить, что большее крупный и мощный Hongqi H9 могут бронировать по классу защиты B6/B7, а вот «Волги» наверняка получат защиту попроще — B4/B5 (так как чем сильнее защита, тем больше масса машины, а мощность мотора Volga K50 — лишь 238 л.с.).