Опубликовано первое изображение нового Honda Ridgeline: внедорожник получит «суровый дизайн» и несущий кузов

Honda впервые приоткрыла завесу над пикапом Ridgeline третьего поколения — компания опубликовала первый официальный тизер. Новинка должна дебютировать в течение ближайших двух лет и, судя по первой картинке, станет заметно брутальнее и приблизится по стилю к классическим американским пикапам.

Изображение: Honda

За внешний облик отвечает дизайн-студия Honda в Южной Калифорнии, инженерная разработка ведется в штате Огайо, а серийное производство организуют на заводе компании в Алабаме.

По словам представителей Honda, новый Ridgeline получит «еще более суровый дизайн» и расширенные возможности, однако технические подробности пока держатся в секрете. Производитель не раскрывает ни платформу, ни линейку двигателей, ни характеристики будущего автомобиля.

Несмотря на новый образ, переход на рамную конструкцию пока выглядит маловероятным. С момента появления Ridgeline в 2005 году модель строилась на несущем кузове. Такое решение обеспечивало легковую управляемость, высокий уровень комфорта и хорошую плавность хода, но одновременно вызывало критику со стороны поклонников классических рамных пикапов.

Любопытно, что в первом анонсе Honda почти не упоминает фирменные особенности Ridgeline, которые долгое время отличали его от конкурентов. Речь идет о встроенном багажном отсеке под полом грузовой платформы, двухстворчатой задней двери и акценте на комфорте при повседневной эксплуатации.

Вместо этого компания делает ставку на внедорожный характер и более «мужественный» внешний вид. Судя по всему, Honda рассчитывает сделать Ridgeline привлекательнее для покупателей, которым раньше модель казалась слишком «легковой» на фоне конкурентов вроде Ford Ranger, Toyota Tacoma или Chevrolet Colorado.