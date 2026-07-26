20 часов непрерывного просмотра видео и 5,5 дней прослушивания музыки. OnePlus N6x получит большую батарею

Но она будет меньше, чем у ранее представленного OnePlus N6

OnePlus официально подтвердила, что смартфон OnePlus N6x, официальная премьера которого состоится 31 июля, получит аккумулятор емкостью 7000 мА·ч. Ранее компания заявляла лишь о времени автономной работы — до 2,5 дня без подзарядки.

Изображение: OnePlus

По данным страницы устройства на Amazon India, полного заряда хватит до 20,56 часа просмотра видео, 133,56 часа прослушивания музыки, 25,04 часа использования социальных сетей или 11,26 часа записи видео.

При этом батарея N6x на 1000 мА·ч меньше, чем у ранее представленного OnePlus N6. Скорость зарядки новинки пока не раскрыта, однако ожидается, что она будет не ниже 45 Вт, как у старшей модели. До официального анонса OnePlus может раскрыть и другие характеристики устройства.

Вероятно, OnePlus N6x окажется упрощенной и более доступной версией модели N6.