Создатели ChatGPT готовят ответ Джарвису из «Железного человека» и хотят добавить чат-бот в очки и гаджеты разных производителей

Президент OpenAI Грег Брокман рассказал о долгосрочных планах компании по развитию искусственного интеллекта и будущих аппаратных устройств.

По его словам, OpenAI стремится создать голосового ИИ-помощника, напоминающего Джарвиса из фильмов о Железном человеке. Такой ассистент сможет не только вести диалог с пользователем, но и самостоятельно работать с компьютером, запускать приложения и выполнять сложные задачи без участия человека.

Изображене Grok

Брокман отметил, что ChatGPT Live — лишь один из этапов на пути к этой цели. В перспективе возможности системы будут объединены с технологиями Codex, которые уже позволяют искусственному интеллекту управлять компьютером. По его мнению, привычные действия вроде набора текста и кликов мышью со временем станут пережитком прошлого, а большинство операций возьмет на себя ИИ.

Кроме того, OpenAI продолжает развивать направление носимой электроники. Компания рассчитывает, что в будущем голосовой помощник будет работать не только на собственных устройствах, но и на умных очках и других гаджетах сторонних производителей.

ChatGPT — это популярный искусственный интеллект, умный чат-бот и языковая модель, созданная компанией OpenAI. Он умеет вести диалог с людьми, отвечать на вопросы, писать тексты и помогать в работе.

ChatGPT Live — это новое поколение*, ** голосовых моделей от OpenAI, обеспечивающих живое и одновременное общение с искусственным интеллектом. Эта технология позволяет ИИ слушать пользователя и говорить с ним одновременно без пауз и задержек.