Его можно пробить гвоздём, сжать или нагреть — без риска возгорания. Представлен первый магнитный внешний аккумулятор, который соответствует строгому китайскому стандарту безопасности

Компания Ugreen объявила, что ультратонкий магнитный внешний аккумулятор P8 поступит в продажу во всех каналах продаж 29 июля.

Этот продукт является первым в отрасли портативным зарядным устройством с магнитным креплением, получившим сертификацию по новому национальному стандарту 3C, а также входит в первую партию портативных зарядных устройств, которые получат сертификацию по новому национальному стандарту 3C в 2026 году.

Обязательный национальный стандарт «Технические характеристики безопасности мобильных портативных зарядных устройств» был опубликован 3 апреля 2026 года и вступит в силу 1 апреля 2027 года.

Изображение Ugreen/ithome

Стандарт подчеркивает усиление внутренней безопасности батарей за счет введения теста на прокол гвоздем и повышение уровня защиты портативных зарядных устройств в условиях высоких температур, перезарядки и сжатия.

Для снижения риска внутренних коротких замыканий после длительного использования в них добавлены профессиональные испытания на циклическое старение. Требуется указание рекомендуемого безопасного срока службы, что напоминает потребителям о необходимости незамедлительной замены портативных зарядных устройств с неудовлетворительными характеристиками безопасности.