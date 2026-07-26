Первое за 2 года IPO в секторе редактирования генов: Scribe Therapeutics привлекла $129 млн на IPO

Биотехнологическая компания, сооснованная лауреатом Нобелевской премии Дженнифер Дудной, вышла на Nasdaq и открыла новую волну IPO в секторе биотехнологий

Американская биотехнологическая компания Scribe Therapeutics привлекла $128,7 млн в ходе первичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq. Компания продала 8,58 млн акций по $15 — верхней границе заявленного ценового диапазона, увеличив объём размещения по сравнению с первоначальным планом.

Это первое IPO компании, занимающейся редактированием генов, с февраля 2024 года.

Scribe разрабатывает методы редактирования генов для лечения заболеваний. Её самый продвинутый кандидат — препарат STX-1150, который сейчас проходит первую фазу клинических испытаний в Австралии. Он предназначен для лечения гиперхолестеринемии (наследственного повышенного уровня «плохого» холестерина LDL), которая значительно увеличивает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Следующие программы компании — STX-1200 и STX-1400 — должны выйти в клинические исследования уже в 2027–2028 годах.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Размещение Scribe открывает ожидаемую серию новых IPO биотехнологических компаний во второй половине 2026 года. По данным Endpoints News, за первые 6 месяцев года 13 биотехнологических компаний суммарно привлекли более $4,5 млрд, а сектор биотехнологий стал самым успешным среди новых биржевых размещений.

Основанная 9 лет назад Scribe Therapeutics была создана при участии лауреата Нобелевской премии по химии Дженнифер Дудны (Jennifer Doudna), одного из пионеров технологии CRISPR.

Среди крупнейших акционеров компании — венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z), фармацевтическая корпорация Eli Lilly, а также сама Дудна. После размещения доли основных инвесторов сократятся примерно на 40–60%.