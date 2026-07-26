ИИ начал записывать разговоры без предупреждения: новые сервисы записывают разговоры без уведомлений

Всё больше пользователей начинают применять ИИ-инструменты для автоматической записи и анализа разговоров, причём собеседники часто не знают, что их речь сохраняется. Как сообщает The Wall Street Journal, многие приложения сделали фоновую запись настолько простой, что технологию начали использовать не только на рабочих совещаниях, но и при личном общении.

Например, сервис Granola, получивший в этом году $125 млн инвестиций при оценке компании в $1,5 млрд, записывает звук напрямую через микрофон устройства пользователя, а не подключается к звонку отдельным участником. Поэтому в разговоре не появляется видимый бот и не отправляется автоматическое уведомление о записи. Такой подход отличается от традиционных сервисов для видеоконференций, где участники обычно видят присутствие инструмента записи.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Пользователи уже применяют такие системы за пределами рабочего общения. Основательница стартапа Yuzu Labs Эмми Чанг рассказала изданию, что записывает первые свидания, а затем передаёт расшифровки в Claude для анализа разговора. Другие пользователи сообщали о записи сеансов терапии, визитов к врачам и встреч с друзьями без уведомления собеседников.

В 11 штатах США, включая Калифорнию, Флориду, Иллинойс и Пенсильванию, запись разговора без согласия всех участников может нарушать законы о прослушивании и в некоторых случаях считаться уголовным нарушением.

Проблема уже затрагивает и рабочую среду. Руководители компаний и специалисты по защите данных предупреждают, что незаметные «ИИ-стенографисты» могут создавать юридические риски: известны случаи, когда инструменты записи оставались включёнными после окончания официальных видеовстреч и сохраняли неформальные разговоры сотрудников. Кроме вопросов конфиденциальности, исследователи изучают и другой эффект активного использования ИИ для фиксации информации: исследования когнитивной разгрузки связывают чрезмерную зависимость от таких технологий со снижением самостоятельной обработки информации и критического мышления.