241 день на орбите позади: экипаж «Союза МС-28» вернулся в Звездный городок и получил именные матрешки

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли в Звездный городок после завершения экспедиции на Международную космическую станцию. В Центре подготовки космонавтов им предстоит пройти курс медицинской реабилитации после 241 дня, проведенного на орбите. У профилактория экипаж встретили родственники, руководство космической отрасли и представители Звездного городка.

Фото: Роскосмос

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» успешно приземлился в Казахстане 26 июля. Экспедиция стартовала в ноябре 2025 года. За время работы на МКС космонавты выполнили множество научных экспериментов, а также совершили выход в открытый космос.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Во время него были установлены прибор «Солнце-терагерц», демонтирована кассета эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука» и доставлен контейнер эксперимента «Биориск» с модуля «Поиск».

Фото: Роскосмос

После возвращения на Землю экипажу также вручили традиционные памятные подарки. Как сообщили в Роскосмосе, российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс получили именные матрешки. Для иностранных участников экспедиций эта традиция уже давно стала одним из символов завершения космического полета.

