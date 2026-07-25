Россияне массово пробуют альтернативы Telegram и Max. Больше всего выросла аудитория турецкого мессенджера BiP и южнокорейского KakaoTalk

Интерес к иностранным мессенджерам в России сохраняется, однако после резкого роста в начале года темпы распространения начали снижаться, о чем пишет Коммерсантъ.

Во втором квартале 2026 года рост числа пользователей зарубежных сервисов замедлился до 26% против 50% в первом квартале, следует из данных МТС AdTech.

Наибольший прирост показал турецкий мессенджер BiP. За апрель–июнь его месячная аудитория в России выросла на 120% по сравнению с первым кварталом и достигла 4,3 млн пользователей.

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Также заметный рост продемонстрировали южнокорейский KakaoTalk — на 80%, до 1,26 млн пользователей, WeChat — на 17%, и Gem Space — на 11%. Лидером по числу пользователей среди зарубежных сервисов остаётся американский Imo с аудиторией около 12,2 млн человек. При этом часть платформ теряет пользователей. Аудитория SimpleX сократилась на 41%, Discord — на 8%, а Telega — на 1%.

Основными пользователями иностранных мессенджеров остаются россияне в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится около 30% аудитории. Многие используют такие приложения для связи с родственниками и друзьями за границей или как альтернативу при возможных ограничениях других сервисов.

Параллельно растёт российский «Яндекс Мессенджер», чья аудитория за год увеличилась более чем на 190% и превысила 1,8 млн пользователей.