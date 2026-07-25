Экран 16:18, как два листа A4, один над другим, процессор Intel Core Ultra и возможность установки двух SSD. Представлен нестандартный моноблок Lenovo ThinkCentre X

Lenovo начала продажи за пределами Китая нового моноблока ThinkCentre X AIO Aura Edition, главной особенностью которого стал необычный 27,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:18.

Производитель утверждает, что такой формат по рабочему пространству сопоставим с двумя листами бумаги A4, расположенными один над другим. Стоимость устройства стартует с отметки около 2300 долларов.

Фото Lenovo/ithome

Базовая версия оснащена процессором Intel Core Ultra 5 325, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD объемом 512 ГБ. Для тех, кому требуется более высокая производительность, доступна конфигурация с процессором Intel Core Ultra X7 368H и встроенной графикой Intel Arc B390.

Экран имеет разрешение 2560 х 2880 пикселей, выполнен по технологии IPS, поддерживает частоту обновления 60 Гц, максимальную яркость 300 нит и охватывает 98% цветового пространства DCI-P3.

Фото Lenovo/ithome

Моноблок также поддерживает установку SSD PCIe Gen5 объемом до 2 ТБ и позволяет дополнительно установить еще один накопитель формата M.2 2280.

