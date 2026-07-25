Новый смартфон Samsung протестировали до анонса

Смартфон Samsung с модельным номером SM-E476B появился в базе данных тестового приложения Geekbench. Как утверждает GSM Arena, речь идёт о Samsung Galaxy F70 Pro.

Смартфон работает на чипе Qualcomm SM6475 или Snapdragon 6 Gen 3. Он состоит из двух четырехъядерных кластеров — один с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц, а другой — до 2,4 ГГц. Графический процессор — Adreno 710.

Изображение Grok

В ходе тестирования Geekbench использовался смартфон под управлением Android 16 с 8 ГБ оперативной памяти. Хотя возможны и другие варианты объема памяти, которые пока не подтверждены. Что касается производительности, F70 Pro набрал 998 и 3090 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench соответственно.

Компания Samsung пока не раскрывала свои планы о Galaxy F70 Pro.