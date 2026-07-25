Компактный ПК со «смартфонным» названием. Представлен MSI Pro Max Edge AI+
На базе AMD Ryzen AI Max+ 300.
Компания MSI представила Pro Max Edge AI+, компактный настольный ПК объемом 4 л на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 300.
Данный ПК имеет встроенный блок питания Flex ATX и систему охлаждения с тремя тепловыми трубками и тремя вентиляторами. Новинка поддерживает до 128 ГБ 256-битной памяти LPDDR5X 8000 МТ/с и имеет два отсека для твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen4 х4 NVMe. В комплект поставки входит предустановленная беспроводная сетевая карта AMD RZ717, поддерживающая Wi-Fi 7.
На передней панели расположены один порт USB-C 40 Гбит/с, два порта USB-A 10 Гбит/с, один 3,5-мм аудиоразъем 2-в-1 и устройство чтения карт памяти UHS-II SD. На задней панели находятся один порт USB-C 40 Гбит/с, один порт USB-A 10 Гбит/с, два порта USB-A 480 Мбит/с, один порт 2,5 Гбит/с E RJ45, один порт HDMI 2.1 TMDS, один порт DisplayPort 1.4a и один 3,5-мм аудиоразъем 2-в-1.
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