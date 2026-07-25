Почти как Fable 5, но вдвое дешевле. Представлена новейшая модель Anthropic Opus 5

Она более эффективна, чем Opus 4.8

Компания Anthropic представила Opus 5, свою новейшую модель искусственного интеллекта, которая, по словам стартапа, приближается по возможностям к своему более мощному аналогу Fable 5, но при этом вдвое дешевле.

В Anthropic заявили, что новая модель искусственного интеллекта Claude хорошо подходит для повседневных офисных задач и задач компьютерного программирования. В интервью агентству Reuters руководитель отдела разработки продукции компании Anthropic Дайан Пенн заявила, что выпущенная версия более эффективна, чем Opus 4.8, вышедшая в мае.

Изображение Grok

В ходе тестирования Opus 5 показал меньшую способность использовать киберуязвимости, чем топовая модель ИИ от Anthropic, поэтому его соответствующие меры защиты менее строгие, чем у Fable 5. Кроме того, Opus 5 оказался менее подвержен обману и неправомерному использованию, чем другие текущие модели Anthropic.

Выпущенная в июне модель Fable 5 от Anthropic временно стала недоступна из-за опасений США, что её возможности могут быть перенаправлены в иностранную военную разведку, но затем ограничения сняли.

По словам Пенна, пользователям следует выбирать Opus 5 из-за его соотношения цены и качества, а Fable 5 — для «проектов, занимающих несколько дней и требующих высокой степени автономности».

