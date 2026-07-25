В Индии продлено отключение мобильного интернета в столице, Нью-Дели, на фоне того, как премьер-министр Нарендра Моди столкнулся с самым серьезным вызовом со стороны молодежи с момента вступления в должность в 2014 году.

Ожидается, что лидеры молодежного движения «Таракан»* встретятся с представителями правительства, чтобы попытаться разрешить тупиковую ситуацию вокруг системы образования страны.

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Переговоры состоятся спустя несколько часов после того, как активист Сонам Вангчук прекратил 26-дневную голодовку на фоне растущего общественного недовольства нарушениями на экзаменах и рядом других скандалов.

Ранее сообщалось, что правительство Индии приказало телекоммуникационным компаниям отключить услуги мобильной передачи данных в центральных районах столицы Дели, в районе проведения молодежных протестов с требованием отставки министра образования.

* Молодежное движение «Таракан» («Народная партия тараканов» или Cockroach Janta Party, CJP) — это масштабное студенческое и протестное движение зумеров в Индии. Изначально сатирическое молодежное движение в Индии, ставшее реальной политической силой. Оно возникло в мае 2026 года после того, как председатель Верховного суда Индии оскорбительно сравнил безработную молодежь с тараканами.