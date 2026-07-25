Новый масштаб гонки за мощностями: OpenAI строит ИИ-центр на 3,2 ГВт и $20 млрд

OpenAI объявила о проекте Camellia — строительстве крупного дата-центра в промышленном центре Savannah Gateway Industrial Hub в штате Джорджия. Компания планирует получить для объекта до 3,2 ГВт электрической мощности, которую Georgia Power будет предоставлять поэтапно с 2028 по 2032 год.

Власти округа оценивают объём частных инвестиций в $20 млрд и ожидают создание 400 постоянных рабочих мест.

Проект рассчитан не на мгновенный запуск всей мощности: OpenAI описывает его как поэтапное развитие кампуса, а первые поставки электроэнергии должны начаться только в 2028 году. Масштаб объекта отражает главную проблему современной ИИ-инфраструктуры — доступ к большим объёмам электроэнергии становится одним из ключевых ограничений для строительства новых вычислительных мощностей.

OpenAI заявила, что дата-центр будет использовать систему замкнутого охлаждения, которая должна снизить постоянное потребление воды. Компания также пообещала, что расходы на специализированную энергетическую инфраструктуру и обслуживание объекта не будут переложены на существующих потребителей электроэнергии. Кроме того, объект должен снижать потребление в периоды высокой нагрузки на сеть до того, как это затронет домохозяйства. Эти обязательства пока что остаются заявленными планами и не подтверждены эксплуатационными данными.

В рамках проекта OpenAI также пообещала направить $80 млн на общественные программы в течение всего срока работы кампуса. Средства планируется использовать для поддержки школ, здравоохранения, коммунальной инфраструктуры, подготовки специалистов и жилищных программ. Власти округа рассчитывают, что объект расширит налоговую базу и позволит финансировать местные проекты.

Project Camellia находится на стадии планирования: дальнейшая реализация будет зависеть от разрешений, процедур согласования с энергетической компанией, темпов строительства и проверки заявленных показателей по электроэнергии, воде и социальным инвестициям.