Hyundai заявила, что внедрение гуманоидных роботов не связано с бастующими рабочими

Компания уточнила, что первые роботы Atlas появятся только на заводе в США в 2028 году, а текущие требования профсоюза касаются зарплат и условий труда

Hyundai Motor заявила, что планы по использованию гуманоидных роботов не являются частью текущих переговоров с бастующими рабочими в Южной Корее. Компания опровергла сообщения о том, что частичная забастовка профсоюза Hyundai Motor на крупнейшем автомобильном заводе страны связана с опасениями из-за будущего внедрения роботов.

По данным компании, требования профсоюза сейчас сосредоточены на компенсациях: повышении заработной платы, выплатах бонусов и продлении возраста выхода работников на пенсию. Hyundai подчеркнула, что «возможное использование роботов на производственных площадках Южной Кореи не является частью текущих переговоров между руководством и профсоюзом».

Первое запланированное внедрение гуманоидных роботов касается не корейских заводов, а предприятия Metaplant America в Джорджии, США. Hyundai планирует начать использование роботов Atlas на этом заводе по выпуску электромобилей с 2028 года. Компания заявила, что дальнейшее расширение применения роботов на других объектах будет зависеть от производственных условий и обсуждаться с представителями работников.

Фото: Boston Dynamics

Поводом для напряжения между Hyundai и профсоюзом стали планы компании после презентации серийной версии робота Atlas, разработанного Boston Dynamics. Профсоюз Hyundai ранее предупреждал, что внедрение новых технологий должно проходить только после переговоров с рабочими. «Без соглашения между руководством и профсоюзом ни один робот с новой технологией не будет допущен на производство», — заявляли представители организации.

При этом профсоюзы в Южной Корее действительно рассматривают автоматизацию и искусственный интеллект как фактор, который может повлиять на занятость и условия труда. После вступления в силу нового трудового закона в 2026 году решения компаний, способные существенно изменить условия работы, могут становиться предметом коллективных переговоров. Hyundai и профсоюз продолжают обсуждать реформу оплаты труда, которая должна повысить стабильность доходов работников, но может изменить структуру производственных расходов компании.