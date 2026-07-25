AMD и Anthropic создают ИИ-инфраструктуру на 2 ГВт и готовят инвестиции до $5 млрд

Разработчик Claude развернёт ускорители AMD Instinct MI450 в системах Helios с первой мощностью 1 ГВт уже в 2027 году

AMD и Anthropic 22 июля 2026 года объявили о стратегическом соглашении по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта. Anthropic планирует развернуть до 2 ГВт вычислительных мощностей на базе ускорителей AMD Instinct MI450 в стоечных системах Helios, а AMD намерена инвестировать в разработчика модели Claude до $5 млрд.

Первый этап с мощностью 1 ГВт запланирован на первую половину 2027 года.

В рамках соглашения Anthropic будет использовать системы Helios с ускорителями AMD Instinct MI455X из семейства MI450, процессорами EPYC Venice, сетевыми решениями Pensando и программной платформой ROCm. Компании уже имеют действующие отношения: Anthropic использует ускорители MI355X, а новое соглашение расширяет сотрудничество до более масштабного развёртывания.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Партнёрство включает не только поставки оборудования, но и многолетнюю инженерную работу над программным обеспечением. Anthropic будет помогать оптимизировать работу Claude на ускорителях AMD Instinct и развивать ROCm — программную платформу, которая отвечает за эффективное использование вычислительных ресурсов при обучении и запуске ИИ-моделей. AMD также планирует применять Claude в собственных инженерных и продуктовых командах.

При этом заявленные 2 ГВт — это целевой показатель мощности, а не установленный объём вычислений. Компании не раскрыли количество GPU, расположение дата-центров, стоимость инфраструктуры и полный график развёртывания второго этапа. Реальная производительность будет зависеть от готовности дата-центров, систем охлаждения, сетевой инфраструктуры, программного обеспечения и загрузки кластеров.

Соглашение связывает AMD и Anthropic не только технологически, но и финансово: инвестиции до $5 млрд будут зависеть от выполнения этапов развёртывания. Первый ориентир — запуск 1 ГВт в 2027 году, однако масштаб влияния сделки станет понятен только после появления работающих кластеров и данных об их производительности в реальных задачах Claude.