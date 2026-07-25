Intel показала рекордный за 15 лет рост выручки. Но инвесторы всё равно обрушили акции

Intel отчиталась о сильнейшем квартале за последние годы: во II квартале 2026 года выручка компании превысила $16 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом. Это самые высокие темпы роста с конца 2011 года. Скорректированная прибыль составила $0,42 на акцию — в 2 раза выше прогноза аналитиков ($0,21).

Несмотря на это, после публикации отчёта акции сначала выросли, а затем перешли к снижению, усилив падение почти на 28% за июль.

Главным источником роста стало подразделение решений для дата-центров и искусственного интеллекта, увеличившее выручку на 59% — до более чем $6 млрд. Бизнес клиентских процессоров для ПК прибавил 13%, почти до $9 млрд, а контрактное производство чипов (foundry) выросло на 31%, приблизившись к $6 млрд. Валовая рентабельность восстановилась до 42% против менее 3% годом ранее благодаря росту спроса и программе сокращения расходов, которую проводит Лип-Бу Тан.

Фото: Khlnmusa

Прогноз на III квартал также оказался лучше ожиданий рынка. Intel рассчитывает получить $16–17 млрд выручки при прогнозе аналитиков около $15 млрд и ожидает скорректированную прибыль $0,38 на акцию вместо ожидавшихся $0,27. Компания сообщила, что заключила 10 долгосрочных контрактов на контрактное производство микросхем и уже испытывает дефицит поставок в сегменте решений для дата-центров — ситуации, которой у Intel не было много лет.

При этом инвесторы по-прежнему сомневаются в способности Intel привлечь крупных клиентов для самых современных техпроцессов. Пока первым публично названным заказчиком контрактного производства стала Fortinet, однако компания использует более зрелую технологию изготовления чипов. Intel также предупредила, что в III квартале продажи процессоров для ПК могут остаться без роста из-за дефицита памяти. Именно перспективы контрактного бизнеса, а не текущие финансовые результаты, остаются главным фактором оценки компании рынком.