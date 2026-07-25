NASA поможет Blue Origin продолжить испытания New Glenn после взрыва ракеты на стартовом комплексе

Огневые испытания второй ступени перенесли на легендарный стенд Stennis, где когда-то проверяли ступени Saturn V для полётов на Луну, а позже — ракету SLS программы Artemis

NASA и Blue Origin заключили соглашение о проведении огневых испытаний второй ступени ракеты New Glenn на испытательном стенде B-2 космического центра имени Джона Стенниса (Stennis Space Center) в штате Миссисипи. Испытания могут начаться уже этой осенью и позволят компании продолжить подготовку ракеты после разрушения стартового комплекса LC-36 в результате взрыва во время статических испытаний 28 мая.

Вторая ступень New Glenn, обозначенная GS2, оснащена двумя двигателями BE-3U, работающими на жидком водороде и жидком кислороде. Их суммарная тяга в вакууме достигает 400 000 фунтов (около 181 т). По соглашению NASA предоставит инженеров, оборудование и доработает стенд B-2 для работы с водородной ступенью, а также окажет техническую поддержку и поделится опытом испытаний крупных криогенных ракетных ступеней.

Фото: NASA / Danny Nowlin

Перенос испытаний стал прямым следствием аварии, полностью уничтожившей New Glenn во время подготовки миссии NG-4. Взрыв произошёл уже после заправки обеих ступеней и нанёс серьёзный ущерб стартовому комплексу: были разрушены транспортно-установочная система, повреждены молниеотводные башни и значительная часть инфраструктуры площадки. Пока Blue Origin расчищает территорию и восстанавливает LC-36, проводить комплексные испытания ракеты там невозможно.

Для доставки GS2 в Миссисипи NASA задействует баржу Pegasus, которая прибудет в Космический центр Кеннеди 10–12 августа. После погрузки ступени, изготовленной на предприятии Blue Origin, баржа отправится водным путём в Stennis.

Ранее Pegasus более 20 лет перевозила внешние топливные баки шаттлов, а затем центральные ступени ракеты SLS для программы Artemis.

Испытания пройдут на стенде с богатой историей. В конце 1960-х годов здесь проверяли первые ступени ракеты Saturn V, отправившей астронавтов на Луну по программе Apollo, а в 2020–2021 годах на нём состоялся полный цикл Green Run центральной ступени SLS перед миссией Artemis I. Теперь этот же комплекс поможет подготовить New Glenn к будущим полётам, включая запуск лунного посадочного аппарата Blue Moon Mark 1 и поддержку последующих миссий программы Artemis.