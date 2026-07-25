На разблокировку — только 13 попыток. Samsung усилила безопасность экрана блокировки в One UI 9.0

Samsung раскрыла новые правила защиты экрана блокировки, которые появятся в One UI 9. Компания значительно ужесточит ограничения на количество неверных попыток ввода PIN-кода, графического ключа или пароля, чтобы повысить защиту устройств от перебора учетных данных.

Изображение: Samsung

Согласно новой политике, после пяти неправильных попыток ввода устройство начнет постепенно увеличивать время блокировки:

5 попыток — блокировка на 1 минуту;

6 попыток — на 5 минут;

7 попыток — на 15 минут;

8 попыток — на 30 минут;

9 попыток — на 90 минут;

10 попыток — на 4 часа;

11 попыток — на 12 часов;

12 попыток — на 24 часа.

После 13-й подряд неверной попытки смартфон перейдет в состояние постоянной блокировки. Разблокировать его можно будет только путем полного сброса к заводским настройкам, при котором все данные, хранящиеся на устройстве, будут удалены.

При этом Samsung внедрит механизм «умного подсчета». Если пользователь дважды подряд введет один и тот же неправильный PIN-код, пароль или графический ключ, система засчитает это как одну ошибку. Кроме того, по мере приближения к критическому числу попыток устройство будет предупреждать пользователя о количестве оставшихся попыток.

Новая политика распространяется и на владельцев смартфонов, использующих разблокировку по отпечатку пальца или лицу. Из-за требований Android пользователям все равно необходимо вводить основной PIN-код, пароль или графический ключ не реже одного раза в 72 часа.

Samsung также отметила, что в случае утраты пароля компания не сможет восстановить доступ к устройству удаленно. Единственным способом вернуть смартфон к работе останется сброс к заводским настройкам. После этого для повторной активации потребуется авторизация через ранее привязанные учетные записи Samsung Account и Google Account.