HyperOS для них больше не выйдет: Xiaomi прекращает поддержку десятка смартфонов и планшетов, в их числе Xiaomi 12, Poco X5 и Redmi 10

Все устройства достигли конца жизненного цикла

Мобильные телефоны

Xiaomi прекратила программную поддержку десяти устройств — все они достигли конца жизненного цикла (End of Life, EOL). Эти смартфоны и планшеты больше не будут получать новые версии HyperOS, обновления Android и патчи безопасности.

Изображение: Xiaomi

В «расстрельный» список вошли:

  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Poco X5;
  • Poco X5 Pro 5G;
  • Redmi K60E;
  • Redmi 10 5G;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Xiaomi Pad 6 Pro;
  • Xiaomi Pad 6 Max.

Для владельцев этих устройств это означает, что они продолжат работать в обычном режиме, однако компания больше не будет выпускать для них исправления уязвимостей, новые функции и обновления фирменной оболочки HyperOS. Отсутствие новых патчей безопасности со временем может повысить риски, связанные с защитой данных.

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