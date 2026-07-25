HyperOS для них больше не выйдет: Xiaomi прекращает поддержку десятка смартфонов и планшетов, в их числе Xiaomi 12, Poco X5 и Redmi 10
Все устройства достигли конца жизненного цикла
Xiaomi прекратила программную поддержку десяти устройств — все они достигли конца жизненного цикла (End of Life, EOL). Эти смартфоны и планшеты больше не будут получать новые версии HyperOS, обновления Android и патчи безопасности.
В «расстрельный» список вошли:
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Poco X5;
- Poco X5 Pro 5G;
- Redmi K60E;
- Redmi 10 5G;
- Xiaomi Pad 6;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi Pad 6 Max.
Для владельцев этих устройств это означает, что они продолжат работать в обычном режиме, однако компания больше не будет выпускать для них исправления уязвимостей, новые функции и обновления фирменной оболочки HyperOS. Отсутствие новых патчей безопасности со временем может повысить риски, связанные с защитой данных.
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