HyperOS для них больше не выйдет: Xiaomi прекращает поддержку десятка смартфонов и планшетов, в их числе Xiaomi 12, Poco X5 и Redmi 10

Xiaomi прекратила программную поддержку десяти устройств — все они достигли конца жизненного цикла (End of Life, EOL). Эти смартфоны и планшеты больше не будут получать новые версии HyperOS, обновления Android и патчи безопасности.

Изображение: Xiaomi

В «расстрельный» список вошли:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Poco X5;

Poco X5 Pro 5G;

Redmi K60E;

Redmi 10 5G;

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6 Max.

Для владельцев этих устройств это означает, что они продолжат работать в обычном режиме, однако компания больше не будет выпускать для них исправления уязвимостей, новые функции и обновления фирменной оболочки HyperOS. Отсутствие новых патчей безопасности со временем может повысить риски, связанные с защитой данных.