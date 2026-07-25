Очень необычная зарядка с нитридом галлия и мощностью 100 Вт — за 28 долларов. Представлена Ugreen X876

Ugreen представила новый компактный сетевой адаптер X876 с максимальной выходной мощностью 100 Вт и основанный на технологии нитрида галлия (GaN). Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 189 юаней (28 долларов).

Изображение: Ugreen через ITHome

Зарядное устройство получило два порта USB-C и один USB-A. При использовании только одного из разъемов USB-C максимальная выходная мощность достигает 100 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки, планшеты и современные смартфоны. Максимальная выходная мощность порта USB-A составляет 22,5 Вт. Если использовать для зарядки все три порта, то основной USB-C выдает 80 Вт, второй USB-C и USB-A — по 15 Вт.

Новинка совместима с основными стандартами быстрой зарядки — USB Power Delivery 3.0, PPS, Qualcomm Quick Charge 3.0, AFC и FCP.

Габариты адаптера составляют 90,2 × 55,6 × 18,2 мм, вес — 178 граммов. Устройство оснащено складной сетевой вилкой.