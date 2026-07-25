В Китае создали флеш-память, которой нужен всего один электрон

Китайские ученые из Фуданьского университета представили экспериментальную флеш-память нового поколения, которая способна хранить информацию, используя всего один электрон. Если технология выйдет за пределы лаборатории, она может радикально снизить энергопотребление электроники.

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Сейчас для надежного хранения одного бита данных микросхемам памяти требуется около 200 тысяч электронов. Такой запас необходим, чтобы защитить информацию от помех и случайной потери данных.

Исследователи предложили принципиально иной подход. Они создали двумерную структуру на основе графена, которая позволяет удерживать единственный электрон и при этом значительно усиливать его электрический сигнал. Во время экспериментов амплитуда сигнала достигла примерно 0,5 В — это на порядок выше, чем у большинства подобных экспериментальных разработок, где речь обычно идет лишь о десятках милливольт.

Новая технология получила название Guiyi («Возвращение к одному»). По словам авторов, оно вдохновлено буддийской метафорой о том, что даже крошечное горчичное зерно способно вместить целую гору. Так исследователи хотели подчеркнуть идею хранения больших объемов информации с помощью минимального количества физических носителей.

Руководитель проекта, профессор микроэлектроники Чжоу Пэн, уже заявил о намерении до конца года создать компанию для коммерциализации разработки. По его оценке, первые устройства на базе новой памяти могут появиться примерно через пять лет.

Эта работа стала продолжением предыдущих проектов команды. В 2025 году исследователи представили энергонезависимую память PoX, а затем разработали платформу Changying, которая позволяет объединять двумерные элементы памяти с традиционными кремниевыми микросхемами.

Пока Guiyi остается лабораторной разработкой. До ее появления в серийных устройствах ученым еще предстоит решить ключевые задачи — научиться массово производить такие чипы и подтвердить их долговременную надежность в реальных условиях эксплуатации.