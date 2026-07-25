Есть Geely Monjaro, и есть все остальные. Geely продала в Китае 1 млн Monjaro — это рекорд в классе

Geely сообщила о том, что совокупные продажи кроссовера Xingyue L (в России и на внешних рынках он известен как Monjaro) превысили 1 млн автомобилей. По заявлению компании, модель стала «первым высококлассным бензиновым SUV китайского бренда, достигшим такого результата».

Изображение: Geely

Миллионный экземпляр Xingyue L сошел с конвейера завода Geely Black Light Factory в Сиане. В честь этого события компания провела специальную церемонию.

Geely не уточнила, какая доля из миллиона проданных автомобилей пришлась на различные модификации Xingyue L, но одной из актуальных версий модели является Geely Xingyue L HEV Zhiqing с самозарядной гибридной системой на базе 1,5-литрового турбомотора. Стартовая цена такой версии на китайском рынке составляет 145 700 юаней (около 21,5 тыс. долларов).