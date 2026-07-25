Маск хочет поймать 50-метровый космический корабль прямо в воздухе — первая попытка ловли Starship может состояться уже в августе

После успешного 13-го испытательного полета Starship SpaceX намерена сделать следующий шаг к полной многоразовости своей сверхтяжелой ракеты: Илон Маск заявил, что уже во время следующего испытательного полета, Flight 14, SpaceX может впервые попытаться поймать верхнюю ступень Starship V3 с помощью башни Mechazilla.

Скриншот видео SpaceX

«Если после анализа данных миссии не будет выявлено проблем, SpaceX попытается поймать корабль с помощью башни во время следующего полета», — написал Маск в социальной сети X.

До сих пор все испытательные полеты Starship завершались приводнением верхней ступени в океане. Во время 12-го испытания Starship V3 приводнился и сразу же взорвался, во время сегодняшнего 13-го полета Starship V3 впервые выполнил мягкую посадку в Индийском океане, сохранил целостность конструкции и остался на плаву, продолжая передавать телеметрию. Представители SpaceX назвали это «самым мягким приводнением Starship в истории программы».

Во время Flight 14 (то есть примерно через месяц) SpaceX планирует вернуть Starship непосредственно на стартовую площадку, где его должна будет поймать башня обслуживания Mechazilla с помощью двух гигантских механических манипуляторов, известных как «палочки». Ранее компания уже несколько раз успешно выполняла подобный маневр с первой ступенью Super Heavy, однако верхнюю ступень Starship таким способом еще никогда не возвращали.

Успешный захват корабля станет одним из важнейших этапов программы Starship. В случае успеха SpaceX приблизится к реализации своей главной цели — созданию полностью многоразовой сверхтяжелой космической системы, в которой и ускоритель, и сам корабль смогут быстро возвращаться на стартовую площадку без необходимости приводнения и сложных восстановительных работ.