Meta* покидает климатический альянс RE100 после 10 лет: газовое энергоснабжение для ИИ опережает ВИЭ

Meta* покинула международную инициативу RE100 спустя 10 лет участия после того, как организация Climate Group признала: компания больше не соответствует техническим требованиям программы. Причиной стали планы построить 10 газовых электростанций для энергоснабжения крупного ИИ-дата-центра Hyperion в Луизиане стоимостью более $200 млрд.

Инициатива RE100, созданная в 2014 году Climate Group и CDP (Carbon Disclosure Project), объединяет компании, которые обязуются получать 100% электроэнергии из возобновляемых источников. Meta* заявляла, что выполняет это требование с 2021 года, используя экологические сертификаты, которые позволяют компенсировать потребление электроэнергии закупками возобновляемой генерации.

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Однако масштаб новых газовых проектов изменил ситуацию. Только для Hyperion Meta* планирует более 7 ГВт мощности, а дополнительно компания заключила соглашение по строительству газовой электростанции мощностью 200 МВт в Огайо. В Climate Group заявили, что такие инвестиции больше не позволяют Meta* соответствовать критериям RE100.

При этом корпорация продолжает утверждать, что «компенсирует всё своё потребление электроэнергии за счёт 100% чистой и возобновляемой энергии через покупку сертификатов». Аналитики отмечают, что такой подход может отличаться от фактического состава используемой электроэнергии: сертификаты подтверждают закупку возобновляемой генерации, но не меняют напрямую источник питания конкретного объекта.