Роскосмос не планирует отказываться от Байконура — запланированы запуски девяти тяжелых ракет «Протон-М»

Роскосмос не планирует прекращать использование космодрома Байконур и намерен продолжать сотрудничество с Казахстаном. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью программе «Вести», сообщает ТАСС.

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«У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трех работаем, планов сворачивать ни один из них нет», — сказал Баканов.

По его словам, российско-казахстанское сотрудничество в космической сфере продолжает развиваться. В частности, стороны ранее договорились о проведении девяти запусков ракет-носителей «Протон-М». Кроме того, продолжается работа над совместным проектом «Байтерек», в рамках которого с Байконура планируется запускать новую ракету-носитель «Союз-5».