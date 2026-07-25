Два новых Boeing 737 MAX отправили на разборку спустя несколько месяцев полетов — из-за дефектов было дешевле продать самолеты на запчасти, чем эксплуатировать

Два самолета Boeing 737 MAX 8, поставленные бразильской авиакомпании GOL Linhas Aereas осенью 2025 года, были выведены из эксплуатации менее чем через полгода и отправлены на разборку. Это первый известный случай, когда лайнеры семейства 737 MAX оказались на запчасти в столь раннем возрасте.

Фото: Boeing

Самолеты с регистрационными номерами PS-GRM и PS-GRN были переданы перевозчику в сентябре и ноябре 2025 года. Уже в феврале 2026 года они перестали выполнять регулярные рейсы, а в марте были перегнаны в аэропорт Пинал (штат Аризона, США) — один из крупнейших мировых центров хранения и разборки воздушных судов.

По данным отраслевых СМИ, причиной стали хронические технические проблемы, возникшие еще во время производства. Сообщается, что самолеты столкнулись с неисправностями двигателей CFM LEAP-1B, а также проблемами, связанными с центровкой, что приводило к длительным простоям и высоким затратам на обслуживание.

В итоге авиакомпания вернула самолеты лизингодателю, который затем продал их британской компании AerFin, специализирующейся на поставках авиационных запчастей.

Этот случай произошел на фоне продолжающихся вопросов к качеству производства самолетов Boeing. Ранее также стало известно, что компания была вынуждена списать один из первых построенных Boeing 777-9, поскольку его модернизация до актуальной конфигурации оказалась экономически нецелесообразной.