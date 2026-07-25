Китай сообщил о прорыве в технологиях интерфейсов «мозг — компьютер»: ученые впервые синхронно собрали ЭЭГ-данные у тысяч человек

И эти люди находились в разных местах

Китайские ученые сделали еще один шаг к развитию нейроинтерфейсов: представлена система, которая впервые в мире позволяет одновременно считывать электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у тысяч людей, находящихся в разных местах. О разработке сообщил телеканал CCTV.

Скриншот видео телеканала CCTV

Новая технология предназначена для исследований в области интерфейсов «мозг — компьютер» и обучения систем искусственного интеллекта на основе сигналов человеческого мозга. До сих пор подобные эксперименты обычно проводились с участием лишь нескольких десятков добровольцев. Теперь же речь идет уже о тысячах участников, чьи данные можно записывать синхронно.

Чтобы добиться этого, инженерам пришлось решить сразу две сложные задачи. Во-первых, уменьшить размеры оборудования, не потеряв точность регистрации ЭЭГ. Во-вторых, обеспечить синхронизацию всех устройств с точностью до миллисекунд, несмотря на сетевые задержки и то, что участники могут находиться в разных городах и даже регионах.

По словам разработчиков, именно нехватка качественных ЭЭГ-данных сегодня остается одним из главных препятствий для развития универсальных моделей ИИ в сфере нейроинтерфейсов. Если текстов, изображений и видео для обучения алгоритмов накоплены гигантские объемы, то электрическую активность человеческого мозга ученые изучают всего около ста лет, а доступных высококачественных записей по-прежнему крайне мало.

Новая система может изменить ситуацию. Исследователи подсчитали, что всего за одну сессию она способна собрать тысячи часов синхронных ЭЭГ-записей, что значительно ускорит создание масштабных наборов данных для обучения искусственного интеллекта.

В перспективе такие технологии могут открыть дорогу к новому поколению нейросетей, которые будут работать не только с текстом, изображениями или видео, но и напрямую анализировать сигналы человеческого мозга. Это расширит возможности интерфейсов «мозг — компьютер» и приблизит появление систем, способных лучше понимать когнитивное состояние человека и взаимодействовать с ним практически напрямую.