Gigabyte отказала в гарантийном ремонте GeForce RTX 4090, сославшись на повреждения, которые никто не может увидеть

При этом гарантия на ускоритель действует до 2027 года

В сети описан очередной спорный случай, связанный с гарантийным обслуживанием компьютерных комплектующих. Пользователь Reddit под ником Realcraser1 сообщил, что компания Gigabyte отказалась принимать по гарантии видеокарту GeForce RTX 4090, сославшись на повреждение печатной платы, которое, по мнению производителя, возникло по вине владельца.

Фото: Realcraser1

По словам пользователя, гарантия на видеокарту действует до 2027 года. Он утверждает, что устройство исправно работало до перевозки компьютера, после чего перестало включаться. Видеокарту отправили в сервисный центр Gigabyte для гарантийной диагностики. После проверки компания вернула устройство с пометками «Повреждено пользователем, ремонт невозможен» и «Повреждена печатная плата».

Фото: Realcraser1

Однако владелец заявляет, что Gigabyte не предоставила никаких фотографий или иных доказательств обнаруженного повреждения. На самой видеокарте он обнаружил лишь две наклейки со стрелками, указывающими на предполагаемое место неисправности. При этом ни сам пользователь, никто другой не смог визуально обнаружить трещины или другие дефекты печатной платы.

Фото: Realcraser1

Не исключено, что повреждение может находиться во внутренних слоях многослойной PCB и быть незаметным снаружи, однако официального подтверждения этого компания, по словам владельца, не предоставила.

Фото: Realcraser1

После отказа в гарантийном обслуживании пользователь намерен отправить видеокарту независимым специалистам, в том числе в мастерскую Northwest Repair или на экспертизу каналу Gamers Nexus, чтобы установить реальную причину неисправности.

На момент публикации Gigabyte публично не комментировала этот конкретный случай.