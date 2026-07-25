Европа отправит свой первый луноход к полярному льду Луны за €65 млн

Миссия MAGPIE стартует в 2029 году и займётся поиском водяного льда на южном полюсе Луны

Европейское космическое агентство (ESA) выделило €65 млн ($73,9 млн) компании ispace-Europe на создание первого европейского лунохода для исследования полярного льда Луны. Контракт Phase 2 полностью профинансирует разработку аппарата MAGPIE (Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration — «миссия по передовой геофизике и исследованию полярного льда»).

Луноход MAGPIE должен отправиться к Луне в 2029 году на посадочном модуле ispace Mission 4 [ранее Mission 6, название изменили в марте 2026 года]. Аппарат будет работать в районе южного полюса Луны, где займётся поиском водяного льда, а также изучением стабильности летучих веществ, которые могут испаряться при нагревании, и свойств лунного реголита. Эти данные необходимы для оценки возможностей будущего использования местных ресурсов.

Источник: ispace

Контракт стал первым, где ESA назначило небольшую частную космическую компанию главным промышленным исполнителем своей лунной миссии. MAGPIE стала первой миссией программы ESA Small Exploration Missions (SMEX), созданной для проведения исследовательских проектов с более быстрым внедрением и меньшими бюджетами при более высокой допустимой степени риска.

Финансирование MAGPIE также отражает изменение подхода ESA к лунным проектам: агентство покупает у ispace-Europe полный комплекс услуг — от проектирования миссии и разработки лунохода до работы на поверхности Луны и доставки научных данных. Такая схема напоминает программу NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services), но ESA приобретает не только доставку оборудования, а сам луноход и результаты его исследований.

MAGPIE станет частью расширяющегося международного сотрудничества в лунной программе. Европейские технологии и управление миссией будут использовать японскую транспортную инфраструктуру ispace, а ESA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объединяют возможности для решения задач будущего освоения Луны. Для ispace-Europe это также продолжение лунной программы после миссии TENACIOUS — первого лунохода люксембургского подразделения компании, который достиг лунной орбиты в 2025 году, но связь с ним была потеряна после неудачной посадки аппарата.