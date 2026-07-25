Новая волна подорожания GeForce уже началась? Всего за несколько дней некоторые модели GeForce RTX 5060 в Китае подорожали на 16% — до 475 долларов

А ранее сообщалось о том, что Nvidia предупредила своих партнеров о подорожании комплектов GPU + память

В Китае начали расти цены на видеокарты GeForce RTX 50-й серии. Одной из первых подорожала GeForce RTX 5060: стоимость некоторых моделей от Gigabyte увеличилась примерно на 16% всего за несколько дней.

Изображение: Gigabyte

По данным китайских источников, Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle OC SFF 8 GB теперь продается примерно за 3215 юаней (около 475 долларов) — при том, что еще неделю назад аналогичные модели стоили 2600–2700 юаней (около 400 долларов). То есть за считанные дни цена выросла примерно на 75 долларов.

Подорожание произошло вскоре после сообщений о том, что Nvidia уведомила своих партнеров о повышении стоимости комплектов GPU и памяти GDDR6/GDDR7. Ранее также сообщалось, что рост цен связан с продолжающимся подорожанием микросхем памяти и их ограниченной доступностью.

Пока резкое повышение цен зафиксировано главным образом на китайском рынке. Например, в США GeForce RTX 5060 по-прежнему можно приобрести примерно за 350 долларов, однако не исключено, что новая ценовая волна постепенно распространится и на другие регионы.