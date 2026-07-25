До искусственного Солнца — один шаг: в США разрешили испытания нового реактора Texatron

У него 12 конфигураций с мощностью от 500 кВт до 1 ГВт

American Fusion сделала еще один шаг на пути к собственной термоядерной энергетике: Департамент здравоохранения штата Техас (DSHS) выдал компании разрешение на проведение исследований и испытаний экспериментальной установки Texatron Fusion Engine. Сертификация распространяется сразу на 12 конфигураций реактора мощностью от 500 кВт до 1 ГВт. Разработчики сейчас готовятся приступить к следующему этапу испытаний на базе Техасского технологического университета.

Изображение: American Fusion

Главная цель ближайших экспериментов — впервые подтвердить, что внутри Texatron действительно удается поддерживать управляемую термоядерную реакцию. Для этого инженеры будут измерять температуру плазмы, плотность частиц и эффективность магнитного удержания, чтобы выяснить, способна ли установка создавать условия для устойчивого термоядерного синтеза.

Если этот этап окажется успешным, компания перейдет к следующей задаче — выработке электроэнергии. Сначала речь идет об импульсном режиме работы, который станет промежуточным шагом перед созданием реактора, способного непрерывно снабжать электричеством потребителей.

В American Fusion сообщили, что результаты испытаний будут документироваться независимо, а после экспертной проверки их планируют опубликовать в открытой научной литературе.

В отличие от обычных атомных электростанций, где энергия получается за счет деления тяжелых ядер, Texatron использует магнитное удержание сверхгорячей плазмы для запуска термоядерного синтеза. Разработчики утверждают, что такая схема позволит значительно сократить объем долгоживущих радиоактивных отходов. Более того, компания рассчитывает отказаться от традиционных паровых турбин и напрямую преобразовывать энергию плазмы в электричество.

Параллельно American Fusion уже проектирует несколько версий установки мощностью 5, 10 и 20 МВт, а также ведет предварительную разработку реактора на 100 МВт.

В компании считают, что компактные модификации Texatron могут найти применение не только в энергетике, но и в качестве мобильных источников питания для военных объектов, удаленных промышленных предприятий, горнодобывающих комплексов и центров обработки данных, где особенно востребовано электропитание постоянным током.

До конца 2026 года American Fusion рассчитывает завершить основные испытания плазменной системы, собрать экспериментальные данные, расширить патентную защиту технологии и начать переговоры с потенциальными коммерческими партнерами.