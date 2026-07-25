Мы десятилетиями могли искать не там: предложен новый способ обнаружить инопланетные маяки

Авторы новой работы считают, что развитые цивилизации будут использовать дешёвые микросекундные лазерные маяки, а современные обзоры неба почти не способны их заметить

Авторы новой научной работы предложили пересмотреть один из базовых подходов к поиску внеземных цивилизаций. По их мнению, если разумная цивилизация ограничена ресурсами, то для межзвёздной связи она, вероятнее всего, выберет не сложные сверхкороткие лазерные импульсы, которые десятилетиями считались основным кандидатом для поиска, а значительно более простые, дешёвые и долговечные микросекундные или миллисекундные лазерные маяки.

Ключевой аргумент работы — экономика. Вместо того чтобы строить дорогостоящие передатчики с фемтосекундными импульсами (квадриллионные доли секунды), цивилизации выгоднее создать большое количество простых автономных лазерных маяков, способных работать веками или даже тысячелетиями без обслуживания. Авторы также предполагают, что такие маяки разумнее размещать не рядом со звездой, а на межзвёздных орбитах, аналогичных траекториям аппаратов «Вояджер». Это избавляет сигнал от яркой засветки звезды и позволяет обнаружить его без необходимости фильтровать её свет.

Если эта гипотеза верна, то проблема может заключаться не в отсутствии сигналов, а в наших методах поиска. Большинство современных обзоров неба используют экспозиции длительностью от секунд до часов. За это время микросекундная вспышка практически полностью «размывается» и становится неотличимой от фонового шума. По мнению авторов, «существующие программы поиска технологических маркеров оказались почти слепы ко всей микро- и миллисекундной Вселенной».

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Для проверки гипотезы предложен проект Cosmic Lighthouses («Космические маяки»). Он должен использовать 3 технологии, которые только недавно стали достаточно зрелыми для подобных наблюдений: CMOS-матрицы, способные регистрировать крайне короткие вспышки, дифракционно-рефракционные MODE-линзы с широким полем зрения и современные графические процессоры для обработки огромных потоков данных в реальном времени. Такая система сможет непрерывно наблюдать большие участки неба с временным разрешением около 10 мкс.

Расчёты показывают, что даже наземный телескоп с зеркалом диаметром 1 м способен обнаружить лазерный маяк пиковой мощностью 100 МВт на расстоянии до 20–22 парсеков (около 65–72 световых лет). Этот объём охватывает примерно 3000 ближайших звёздных систем. При недельных наблюдениях и накоплении порядка 108 повторяющихся импульсов статистическая значимость сигнала может достичь уровня 5σ, принятого в науке для достоверного обнаружения.

Авторы подчёркивают, что проект интересен не только для SETI. Поиск микросекундных вспышек фактически откроет для астрономии почти неизученную область наблюдений — «микро- и миллисекундную Вселенную» в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Даже если искусственных маяков обнаружить не удастся, то такие обзоры могут выявить неизвестные ранее быстротекущие астрофизические явления.