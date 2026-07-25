Не надо повторять ошибки 80-х и душить ИИ: глава Nvidia произвёл фурор своим первым постом в X, Илон Маск его полностью поддержал

Глава Nvidia Дженсен Хуанг сделал первый пост в социальной сети X (бывшая Twitter), поделившись открытым письмом, подписанным 25 компаниями, в котором Вашингтон предупреждается о недопустимости повторения ошибки чрезмерного ограничения технологий.

Вместо этого в письме утверждалось, что модели искусственного интеллекта с открытыми весами следует сохранить в качестве основы для американского лидерства.

«Открытые модели укрепляют безопасность и кибербезопасность, ускоряют инновации и распространение знаний, а также обеспечивают суверенитет, — написал Хуанг. — Миру нужны как перспективные закрытые модели, так и перспективные открытые модели».

Илон Маск поддержал Дженсена Хуанга: «Я полностью поддерживаю это. Дженсен прав».

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Он провел прямую параллель между сегодняшней борьбой за открытый ИИ и движением за программное обеспечение с открытым исходным кодом 1980-х годов, утверждая, что, подобно тому как открытый исходный код стал основой современного интернета, несмотря на первоначальный скептицизм, открытым моделям ИИ необходимо позволить развиваться, а не сталкиваться с «преждевременными ограничениями».

Письмо подписано примерно 25 организациями, включая Microsoft, Meta*, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity и IBM, и содержит три основных утверждения: открытые модели расширяют экономический доступ для стартапов и университетов, они усиливают конкуренцию, предотвращая контроль над технологией со стороны нескольких фирм, и они фактически повышают безопасность, позволяя большему числу исследователей проверять код и устранять уязвимости, вместо того чтобы полагаться на небольшое количество закрытых «единых точек отказа».

В нем также защищается дистилляция — практика обучения одной модели с использованием результатов другой — как законный и давно существующий исследовательский метод, который не следует путать с кражей, даже несмотря на то, что этот вопрос остается предметом активных споров.

Кроме того, утверждает, что открытый исходный код сделал гораздо больше, чем просто снизил стоимость программного обеспечения, — он создал «общий фундамент знаний, на котором поколения американских инженеров и предпринимателей строили свой институциональный суверенитет».