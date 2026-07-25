Дверные замки Huawei получили новую HarmonyOS и стали ещё умнее

Huawei выпустила новую версию своей системы HarmonyOS для умных дверных замков, в результате чего ряд уже доступных устройств получили обновленные функции.

Видеосообщения для посетителей решают проблему, когда хозяина нет дома. Если вы на работе или в магазине, и кто-то звонит в дверь, но вы не можете сразу ответить на видеозвонок, посетитель может записать видеосообщение и сохранить его.

После открытия приложения Smart Living пользователи могут просмотреть полные видео- и аудиозаписи, не гадая, кто приходил к ним домой. Курьеры и родственники могут оставить свои контактные данные при посещении.

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Во время разговора можно одним нажатием выключить камеру дверного замка прямо на экране телефона, оставив только голосовую связь.

Это обновление также оптимизирует возможности приоритетного подключения по Bluetooth. При управлении дверными замками из административной панели, если замок уже подключен к другому телефону, автоматически появится всплывающее уведомление, и будет поддерживаться приоритетное подключение одним нажатием.

Обновление включает в себя адаптивный режим для двух сетей, оптимизированный для Bluetooth-шлюзов. По умолчанию дверной замок подключен к сети через Bluetooth-шлюз; если обнаруживается слабый сигнал Bluetooth, система автоматически переключается на сеть Wi-Fi.

Обновление прошивки охватывает широкий спектр моделей, включая все модели Huawei Smart Lock X1 и Smart Lock 2.