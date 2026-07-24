Новейшую SoC Snapdragon 8 Elite 6 протестировали задолго до анонса

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился первыми впечатлениями от инженерного образца смартфона на базе ещё не представленного процессора Snapdragon 8 Elite 6. По его словам, новый флагманский чип Qualcomm демонстрирует заметно более высокую энергоэффективность по сравнению с нынешним Snapdragon 8 Elite 5.

Согласно опубликованной информации, в ресурсоёмких играх, включая Genshin Impact и StarCraft, энергопотребление нового процессора оказалось примерно на 10% ниже. При этом в менее требовательных сценариях разница, как утверждается, ещё заметнее, что должно положительно сказаться на времени автономной работы смартфонов.

Изображение Grok

Инсайдер также отметил, что версия Snapdragon 8 Elite 6 Pro получит более высокие тактовые частоты, хотя её максимальное энергопотребление пока неизвестно. Тем не менее он считает, что в повседневном использовании новый чип не станет «горячим», а добиться этого поможет переход на современный 2-нм техпроцесс TSMC.

Пока Qualcomm официально не раскрывала характеристики нового поколения флагманских процессоров.