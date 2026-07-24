2,5 дня работы на одной зарядке: бюджетный смартфон OnePlus N6x показали на новых изображениях

OnePlus полностью раскрыла дизайн будущего смартфона OnePlus N6x. Компания опубликовала в соцсети X короткий видеоролик, в котором показала будущий OnePlus N6x целиком в двух цветах.

Изображение: OnePlus

Устройство получило вертикальный блок основной камеры в духе OnePlus Nord CE5. На верхней грани корпуса разместится разъем для наушников 3,5 мм. Технические характеристики компания пока не раскрывает, но на официальной странице устройства указано, что OnePlus N6x сможет работать до 2,5 дня на одной зарядке.

Изображение: OnePlus

Ожидается, что OnePlus N6x станет бюджетной моделью. Пока неизвестно, будет ли он позиционироваться ниже или выше OnePlus N6, который в Индии продается за 240 долларов. Для сравнения, OnePlus N6 оснащается 50-мегапиксельной камерой, процессором MediaTek Dimensity 6360 Apex и аккумулятором емкостью 8000 мА·ч.

Официальная премьера OnePlus N6x состоится в Индии 31 июля.