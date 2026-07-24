Kia, Lada и Jetour возглавили онлайн-продажи автомобилей в России

В первом полугодии 2026 года россияне стали активнее покупать автомобили через интернет, свидетельствуют данные «СберАвто» и «СберСтрахование». Медианная стоимость нового автомобиля, приобретенного онлайн, составила 2,1 млн рублей, а машины с пробегом — 800 тыс. рублей.

Среди новых автомобилей наибольшим спросом в онлайн-продажах пользовались Jetour Dashing, Lada Granta, Lada Niva, Solaris HC и Tenet T7. В сегменте автомобилей с пробегом лидерами стали Kia Rio, Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus и Lada Vesta. Китайские марки сохранили доминирующие позиции, обеспечив 67% всех онлайн-сделок, тогда как на российские бренды пришлось 27%. При этом в июне продажи электромобилей и гибридов через «СберАвто» выросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущими месяцами года. Полностью топ-10 онлайн-продаж среди новых авто выглядит так:

Jetour Dashing — 2,1 млн рублей ( медианный чек на покупку автомобиля) Lada Granta — 1,13 млн рублей Lada Niva — 1,35 млн рублей Solaris HC — 2,4 млн рублей Tenet T7 — 2,55 млн рублей Lada Vesta — 1,83 млн рублей Lada Largus — 1,75 млн рублей Lada Iskra — 1,60 млн рублей Tenet T4 — 2,15 млн рублей Jetour T1 — 3,95 млн рублей

По данным «СберСтрахование», спрос на полисы каско для легковых автомобилей за январь–июнь увеличился на 8% в годовом выражении. Чаще всего владельцы оформляли страховку на автомобили Lada, Haval, Geely, Chery и Changan. На китайские бренды пришлось 43% всех оформленных полисов каско. Наиболее активно страхование оформляли автомобилисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.