«Искусственное Солнце» стало на шаг ближе: ITER замкнул «сердце» крупнейшего термоядерного реактора

На строительной площадке международного термоядерного проекта ITER на юге Франции завершился один из важнейших этапов сборки будущего реактора. Инженеры установили в центральную шахту токамака последний, девятый сектор вакуумной камеры, окончательно замкнув ее в единое кольцо.

Изображение: ITER

Именно внутри этой гигантской конструкции в форме тора — или, проще говоря, «бублика» — в будущем будет удерживаться плазма, разогретая более чем до 100 миллионов градусов Цельсия. Это в несколько раз горячее, чем температура в центре Солнца. После полной сборки вакуумная камера будет весить около 5000 тонн.

Каждый из девяти секторов представляет собой не просто часть камеры, а сложный инженерный модуль, объединяющий саму вакуумную оболочку, тепловые экраны и элементы сверхпроводящей магнитной системы. Перед монтажом все эти компоненты собираются в единый блок, который затем устанавливается внутрь реактора.

Главной сложностью проекта стала не столько масса конструкций, сколько требования к точности. Каждый сектор имеет высоту около 11,3 метра, ширину 6,6 метра и весит примерно 400 тонн, однако все детали должны стыковаться практически с ювелирной точностью. Даже минимальное отклонение может нарушить работу магнитной системы, которая будет удерживать сверхгорячую плазму, не позволяя ей коснуться стенок реактора.

HD Hyundai изготовила четыре из девяти секторов вакуумной камеры. Первые два были заказаны Южной Кореей еще в 2010 году, а позже компании поручили производство еще двух модулей, которые первоначально должны были изготавливать европейские подрядчики. Все четыре конструкции были поставлены на площадку ITER к 2024 году.

Завершение сборки вакуумной камеры считается одной из ключевых вех проекта ITER. Впереди инженеров ждут монтаж внутренних систем, установка оставшихся элементов магнитной системы и подготовка реактора к первым испытаниям.

Проект ITER реализуется силами семи участников — Европейского союза, США, России, Китая, Японии, Индии и Южной Кореи. Его главная задача — впервые продемонстрировать возможность длительного управляемого термоядерного синтеза и сделать еще один шаг к созданию коммерческих термоядерных электростанций, способных обеспечить человечество практически неисчерпаемым источником чистой энергии.