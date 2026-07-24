Впервые за много лет Samsung отказывается от ISOCELL: Samsung Galaxy S27 и S27+ тестируют с камерой Sony

Это будет первый случай за многие годы, когда Samsung решила не использовать сенсор ISOCELL для основной камеры телефона Galaxy S.

Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27+ проходят тестирование с новой 50-мегапиксельной основной камерой на основе сенсора Sony.

Важно отметить, что Samsung сама также производит сенсоры для камер. Это будет первый случай за многие годы, когда Samsung решила не использовать сенсор ISOCELL для основной камеры телефона Galaxy S.

Фото gsmarena

Ожидается, что S27 и S27+ будут использовать ту же 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, что и Galaxy S26 и Galaxy S26+. С другой стороны, S27 Pro и S27 Ultra, по всей видимости, получат новую 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и новую фронтальную камеру.

Семейство Galaxy S27, состоящее из четырех моделей, скорее всего, будет представлено в начале 2027 года.