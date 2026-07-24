Невзлетевший колосс: SpaceX показала гигантский Starship на фоне огненного заката
Запуск отложили на сутки
SpaceX опубликовала эффектные кадры полностью собранного космического корабля Starship, установленного на стартовой башне на базе Starbase в Техасе.
На фотографиях гигантская система, состоящая из ускорителя Super Heavy и верхней ступени Starship, предстала на фоне яркого заката.
В SpaceX продолжают подготовку к следующему комплексному лётному испытанию, в рамках которого компания проверит работу всех элементов системы в реальных условиях.
Изначально 90-минутное стартовое окно открывалось 24 июля в 1:45 мск, однако из-за погодных условий запуск отложили на сутки.
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