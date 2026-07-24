Samsung обновила популярные смартфоны Galaxy A55 и A35 новейшей One UI — прошивка устраняет десятки уязвимостей

Июльское обновление уже начало распространяться в Индии

Samsung начала выпуск июльского программного обновления для смартфонов Galaxy A55 и Galaxy A35 в Индии.

Для Galaxy A55 обновление выходит с номерами сборок A556EXXSGDZG2 и A556EODMGDZG2, а пользователи Galaxy A35 также начали получать аналогичный пакет обновлений.

Новая прошивка распространяется поэтапно через систему обновления устройств. Обновление включает актуальные исправления безопасности Android, а также улучшения стабильности и оптимизацию работы системы. Июльский патч безопасности Android, по данным Samsung, устраняет 57 выявленных уязвимостей системы.

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Galaxy A55 и Galaxy A35 относятся к самым популярным моделям среднего сегмента Samsung. Компания регулярно поддерживает эти устройства обновлениями, стремясь сохранить их актуальность на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей смартфонов.

Пока обновление распространяется только в Индии, однако в ближайшее время Samsung, как ожидается, расширит его доступность и на другие регионы.