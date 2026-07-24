Одна смерть может изменить всё. Илон Маск назвал главный ограничитель для Tesla Robotaxi

Илон Маск рассказал о главной проблеме при масштабировании сервиса роботакси Tesla.

По его словам, техническое развитие системы идёт быстро, однако компания вынуждена действовать максимально осторожно, чтобы не допустить аварий и травм среди участников движения.

Глава Tesla отметил, что в США ежегодно происходят 30-40 тысяч смертей в результате автомобильных аварий, но большинство таких случаев не получают широкой огласки. При этом любое происшествие с участием беспилотного автомобиля Tesla может стать мировой новостью и привести к вмешательству регуляторов, которые способны ограничить работу сервиса.

Но если Tesla причинит вред хотя бы одному человеку, это станет мировой сенсацией, и регулирующие органы могут немедленно ограничить нашу деятельность. Мы не хотим никому причинить вред.

Фото robotaxi

Маск заявил, что Tesla намерена расширять Robotaxi настолько быстро, насколько это возможно, но только при условии сохранения высокого уровня безопасности.

По его словам, главная задача компании — не просто вывести больше беспилотных машин на дороги, а сделать это так, чтобы технология не причиняла вреда людям и даже минимизировала риск для животных.

Ранее Tesla и Starlink сообщили, что комплект спутникового интернета Starlink V5 напрямую интегрирован в роботакси Cybercab.