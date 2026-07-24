Intel больше не отстает от TSMC: массовое производство CPU по техпроцессу 1,4-нанометрового класса будет запущено в 2028 году

Intel официально подтвердила ускорение перехода на новый техпроцесс 14A (1,4-нанометрового класса). Компания рассчитывает начать массовое производство чипов по этой технологии уже в 2028 году — на год раньше, чем планировалось ранее. Об этом генеральный директор Intel Лип-Бу Тан сообщил во время публикации финансовых результатов за второй квартал.

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По его словам, подготовка идет с опережением графика. Первые тестовые партии собственных процессоров по технологии 14A Intel намерена выпустить уже во второй половине 2027 года, а окончательное решение о полномасштабном запуске производства компания планирует принять во втором квартале 2028 года.

«Меня радует растущая активность клиентов в отношении техпроцесса Intel 14A; я всё больше убеждаюсь, что 14A станет высококонкурентным решением, обеспечивающим отличные показатели по таким ключевым параметрам, как производительность, энергоэффективность, плотность размещения компонентов, стоимость и сроки реализации.

Мы наблюдаем прогресс в работе с внешними заказчиками и рост спроса на наши собственные продукты. Мы по-прежнему придерживаемся графика выпуска пробных партий по технологии 14A для собственных продуктов во второй половине 2027 года, а во втором квартале планируем принять решение о полномасштабном наращивании объемов производства в 2028 году», — заявил Лип-Бу Тан.

Изображение: Intel

Одновременно Intel рассказала о прогрессе своего контрактного подразделения Intel Foundry. По итогам второго квартала техпроцессы Intel 7, Intel 3 и Intel 18A превысили внутренние производственные планы. Компания связывает это с ростом выхода годных кристаллов, сокращением времени изготовления пластин и оптимизацией производственных процессов.

Особое внимание Intel сейчас уделяет техпроцессу 18A, который станет основой для ближайших поколений процессоров. Уже стартовало тестирование его улучшенной версии 18A-P.

Впрочем, именно 14A Intel рассматривает как следующий большой шаг вперед. По данным компании, новая технология уже демонстрирует более низкое количество дефектов и лучшие характеристики транзисторов по сравнению с 18A. Для партнеров уже доступен комплект средств разработки PDK 0.5, а более функциональная версия PDK 0.9 должна выйти в октябре.

Параллельно Intel расширяет библиотеку готовых IP-блоков для нового техпроцесса и продолжает работу с потенциальными заказчиками контрактного производства. Названия клиентов пока не раскрываются, однако в компании отмечают, что интерес к 14A стабильно растет — как со стороны внутренних подразделений Intel, так и со стороны внешних разработчиков микросхем.