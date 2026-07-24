В Астане впервые прошёл демонстрационный полёт аэротакси. Пока без людей

В Астане впервые состоялся полёт беспилотного аэротакси. Демонстрационный полёт электрического воздушного судна AutoFlight Prosperity организовали казахстанская компания Alatau Advance Air Group и китайская AutoFlight. Взлёт и посадка прошли вертикально на ипподроме «Казанат», время полёта составило 10 минут, в ходе маневрирования аэротакси преодолело расстояние в 2,4 км, совершив два круга.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

Сообщается, что из соображений безопасности в летательном аппарате не находились люди, управление аэротакси осуществлялось в автоматическом режиме по заданной траектории. Аэротакси AutoFlight Prosperity рассчитано на одного пилота и пять пассажиров. Аппарат может развивать скорость до 200 км/ч с помощью 13 электромоторов и способен преодолеть до 200 км без подзарядки.