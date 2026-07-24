Россия увидит солнечное затмение 12 августа. Где оно будет самым зрелищным

12 августа жители России смогут наблюдать солнечное затмение, однако лучшие условия для наблюдений будут на севере и северо-западе страны. Как сообщили в Московском планетарии, наиболее заметные фазы явления увидят, в частности, жители Таймыра, если позволит погода.

Затмение продлится с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Максимальная фаза наступит в 20:46 мск и достигнет значения 1,019. Полное солнечное затмение лучше всего будет видно в районе Исландии, где Луна полностью закроет солнечный диск на 2 минуты 18 секунд.

Изображение Grok

Частные фазы затмения также смогут наблюдать жители Европы, Африки, Северной Америки и ряда акваторий Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. В Москве явление начнётся на закате, однако Луна закроет не более 1% солнечного диска, после чего Солнце быстро скроется за горизонтом.

Для безопасного наблюдения астрономы рекомендуют использовать специальные защитные фильтры, а не смотреть на Солнце невооружённым глазом.