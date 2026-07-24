Крошечный мини-ПК с Intel Core нового поколения Wildcat Lake и Wi-Fi 7. Представлен Bosgame Core 304 E6 Eco

Компания Bosgame представила новый мини-ПК E6 ECO, построенный на базе процессора Intel Core 3 304 из семейства Wildcat Lake. Продажи компактного компьютера стартуют в середине августа 2026 года, а рекомендованная цена устройства составит $379,99.

Новинка относится к серии Ecolite и рассчитана на повседневные задачи — работу с документами, мультимедиа и домашнее использование. Мини-ПК оснащён 12 ГБ встроенной оперативной памяти LPDDR5X и накопителем NVMe PCIe 3.0 объёмом 512 ГБ. Дополнительно предусмотрен свободный слот M.2 2242 с поддержкой PCIe 4.0 для расширения хранилища.

Фото Bosgame/ithome

Корпус Bosgame E6 ECO имеет размеры всего 129 х 128 х 44 мм. За охлаждение отвечают две тепловые трубки и вентилятор с подшипником FDB.

Среди оснащения — беспроводные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, полнофункциональный USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, два гигабитных сетевых порта RJ45 и несколько USB-A.